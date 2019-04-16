У Великій Британії бізнесмен вимагає повернення дочок, які є онучками Сергія Тігіпка

У Великій Британії бізнесмен, що має російське громадянство, вимагає в суді повернення своїх дітей, народжених у шлюбі з дочкою українського політика Сергія Тігіпка, 34-річною Ганною Тігіпко. Про це повідомляють британські ЗМІ.

Суддя вирішив, що банкір і промисловець Сергій Тігіпко допомагав своїй дочці ігнорувати ухвалу Високого суду Лондона і залишитися в Києві.

Як пише The Telegraph, Ганна Тігіпко вилетіла з двома дочками, вік яких – до 10 років, в Україну в липні 2018 року і відтоді відмовляється повернути їх. Обоє дітей мають громадянство Великої Британії.

Високий суд Лондона в липні 2017 року погодив, що батьки за сім днів до події повідомлятимуть один одному, якщо вони хочуть взяти дітей у відпустку з наступним поверненням дівчат до Великої Британії. Але пані Тігіпко 25 листопада 2017 року вилетіла з дочками до Києва, не повідомивши батькові. Рішення Верховного суду наказувало їй повернути дітей до Великої Британії не пізніше 9 квітня 2018 року.

«Пані Тігіпко повернулася в квітні (2018 року до Лондона – ред.), і її заяву про переїзд в Україну з дітьми було відхилено суддею Ніколасом Мостином, який постановив, що діти мають залишатися в Лондоні і частіше бачитися з батьком. Проте вона в червні минулого року знову вилетіла до Києва, її колишній чоловік вважав це п’ятитижневою літньою відпусткою, але Ганна Тігіпко не повернулася», – ідеться в повідомленні.

Сама пані Тігіпко каже: все що вона зробила відтоді, як чоловік покинув її у 2015 році, «було заради добробуту її дітей і ні для кого більше». Вона додала, що діти були «щасливі і зараз живуть в Україні», вказує ВВС.

Ганна Тігіпко зустрілася з батьком дітей у 2010 році, а одружилась із ним у 2012-му. Вони оселилися у Північному Лондоні і народили двох доньок. Але наприкінці 2015 року батько оголосив про розірвання шлюбу. Спочатку Ганна Тігіпко була цілком не проти залишитися в Лондоні. Вона заснувала клініку на Гарлі-стріт.

За допомогою матері вона купила за 9 мільйонів фунтів стерлінгів будинок у Гемпстеді, одному з найдорожчих районів столиці, популярному серед російськомовних. Батько дітей жив поруч зі своєю новою дружиною. Але потім Ганна Тігіпко також зустріла нового чоловіка і одружилася з ним в 2017 році в Україні.

Британські ЗМІ наголошують, що суддя вперше озвучив імена викрадачів у подібних справах. Це сталося за ініціативою батька, який сподівається на розголос довкола імені Сергія Тігіпка.