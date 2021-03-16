Електронний Реєстр пам’яток запрацює до кінця 2021 року – міністр

Електронний Реєстр пам’яток України запрацює до кінця 2021 року, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«У нас вже розроблено технічне завдання для створення центрального реєстру, ми співпрацюємо з Мінрегіоном, сподіваємося, що до кінця року реєстр пам’яток запрацює», – розповів Ткаченко.

За його словами, обрані три пілотні області – Полтавська, Київська та Одеська. Їхні реєстри будуть переведені в електронний вигляд першими.

«Співробітники проходять тренінги, робимо певну апробацію реєстру, його архітектури тощо. Завдання зробити не просто реєстр пам’яток, як окремих об’єктів, а комплексну інфраструктуру даних про всю культурну спадщину - це території, зони охорони, історичні ареали тощо», – сказав міністр.

Він наголосив, що після цього буде наступне завдання – створення реєстру рухомого майна, тобто всіх культурних цінностей.