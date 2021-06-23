Чергова відеозустріч в рамках ТКГ завершилася – українська сторона озвучила, на чому наполягає

У середу відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Воно проходило в режимі відеоконференції.

Українська делегація у ТКГ повідомила у фейсбуці, що продовжує зосереджувати зусилля на реалізації таких заходів:

– Дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму реагування на його порушення;

– Повний і безумовний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

– Звільнення утримуваних осіб;

– Розблокування російською стороною роботи КПВВ;

– Забезпечення надійного та безпечного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України з метою виконання свого мандата;

– Якнайшвидше створення міжнародної групи експертів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ОБСЄ для оцінювання екологічних ризиків від неконтрольованого затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях.

«Наша делегації знову закликала російську сторону розблокувати роботу КПВВ зі свого боку; повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню; узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування; створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення. Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів. На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони», – йдеться в повідомленні.

Крім того, українська делегація у ТКГ процитувала голову делегації Леоніда Кравчука, який заявив, що «блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях – це ознаки свідомого порушення Російською Федерацією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».

«У зв’язку з невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях України для перевірки стану ядерних матеріалів на кількох об’єктах українська сторона в черговий раз порушила це питання в рамках ТКГ... Україна виходить з того, що блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях – це свідоме перешкоджання роботі міжнародної організації з боку РФ, а у поєднанні з триваючою мілітарізацією Кримского півострова такі дії містять чіткі ознаки порушення Російською Федерацією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що наступні засідання підгруп і самої ТКГ відбудуться 6-7 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».