В Офісі президента України розповіли про підсумки чергового засідання ТКГ

В Офісі президента України ввечері 25 червня повідомили, що відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції з участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України у складі української делегації.

Згідно з повідомленняя, у межах робочої групи з політичних питань українська делегація надала сторонам консультацій календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.

«Укотре було наголошено на можливості проведення виборів в ОРДЛО України виключно після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту. Радники української делегації в ТКГ – представники окремих районів Донецької та Луганської областей України у політичній групі взяли активну участь у цих консультаціях», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українська сторона запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів на проєктних ділянках до наступного засідання ТКГ.

Модератор від ОБСЄ посол Гайді Ґрау позитивно оцінила активізацію роботи української сторони, зазначивши, що це внесло конструктив у роботу усіх груп ТКГ, повідомили в ОПУ.

Наступний раунд консультацій у межах ТКГ запланований на 8 липня.