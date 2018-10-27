200 тисяч гривень Владислав Гладченко отримав у зв'язку зі звільненням – Нацгвардія

Начальник відділення обліку особового складу центрального територіального управління Національної гвардії України Владислав Гладченко отримав 200 005 гривень у зв'язку зі звільненням після закінчення контракту.

Це підтвердило у Facebook центральне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії України і уточнило посаду офіцера, в назві якої сьогодні раніше помилилися автори #Точно, проекту Радіо Свобода, вказавши, що він є «начальником центрального територіального управління Нацгвардії».

Інформація про те, що Владислав Гладченко отримав 200 тисяч гривень «як заробітну плату», міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У Нацгвардії уточнили, що вказана сума в 200 тисяч гривень є «фактом виплати одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із звільненням по закінченню контракту».

«Даний офіцер був звільнений з військової служби у зв'язку із закінченням контракту та на момент звільнення мав вислугу 25 років 10 місяців 08 днів і отримав одноразову допомогу при звільненні 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, що склало 205 487 гривень 50 копійок. Всю цю інформацію цей офіцер, виклав у своїй декларації».

Водночас у декларації вказана сума 200 005 гривень.

Згідно з нормами профільного закону, Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначене для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами – із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.