У Токіо прихильник «Аум Сінрікьо» скоїв наїзд на пішоходів, одна людина в критичному стані

У Токіо 21-річний чоловік скоїв наїзд на пішоходів на знак протесту проти страти членів релігійної організації «Аум Сінрікьо». За даними телеканалу CNN, поранені дев’ять людей, одна з яких перебуває в критичному стані.

Інцидент стався в популярному серед туристів кварталі японської столиці. Підозрюваний затриманий у справі про замах на вбивство. За даними ЗМІ, в його автомобілі знайшли багато гасу.

Улітку 2018 року в Японії стратили засновника «Аум Сінрікьо» Сьоко Асахару (Тізуо Мацумото) і 12 членів організації. Їх визнали винними в підготовці і здійсненні терактів.

Внаслідок газової атаки в токійському метро в березні 1995 року загинули 13 людей, понад 6 тисяч постраждали. Ще один схожий теракт стався в префектурі Нагано роком раніше. Членів «Аум Сінрікьо» також визнали винними в декількох убивствах.