У Токіо відкрили виставку української петриківки

У середу, 1 вересня, в Національному артцентрі в Токіо в рамках 105-ї експозиції Всеяпонської асоціації митців NIKA відкрито виставку петриківського розпису. Вона приурочена до 30-ї річниці Незалежності України й відбувається за сприяння Посольства України в Японії, розповіла Радіо Свобода другий секретар посольства та координаторка виставки Віолетта Удовік.

За її словами, в експозиції презентують понад 60 робіт трьох провідних майстрів петриківки з України – Галини Назаренко, Олександра Опарія та Олени Ярмолюк. Також показують світлини з українським традиційним вбранням, які зробила українська етнофотографиня Анна Сенік.

«Ми надзвичайно раді, що змогли реалізувати наймасштабнішу виставку петриківського розпису в Японії в традиційному офлайн режимі та ще й в такому відомому музеї», – сказав на відкритті виставки посол України в Японії Сергій Корсунський.

Одна з учасниць виставки, майстриня Галина Назаренко розказує, що вже побувала в Токіо у 2019 році з майстер-класами, організованими під егідою Посольства України в Японії. Нинішню виставку вона вважає так само важливою для зміцнення українсько-японських культурних відносин.

«Саме завдяки таким подіям ми пропагуємо українську культуру у світі. Завдяки праці наших дипломатів ця виставка відбулася», – сказала художниця.

Виставка триватиме до 13 вересня. Очікується, що на неї завітають понад 10 тисяч людей.

2013 року петриківський декоративний розпис здобув статус ЮНЕСКО як всесвітня нематеріальна спадщина.