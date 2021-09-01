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У Токіо відкрили виставку української петриківки

Уперше в національному артцентрі Токіо відкрили виставку петриківського розпису

У середу, 1 вересня, в Національному артцентрі в Токіо в рамках 105-ї експозиції Всеяпонської асоціації митців NIKA відкрито виставку петриківського розпису. Вона приурочена до 30-ї річниці Незалежності України й відбувається за сприяння Посольства України в Японії, розповіла Радіо Свобода другий секретар посольства та координаторка виставки Віолетта Удовік.

За її словами, в експозиції презентують понад 60 робіт трьох провідних майстрів петриківки з України – Галини Назаренко, Олександра Опарія та Олени Ярмолюк. Також показують світлини з українським традиційним вбранням, які зробила українська етнофотографиня Анна Сенік.

Виставка приурочена до 30-ї річниці Незалежності України
Виставка приурочена до 30-ї річниці Незалежності України

«Ми надзвичайно раді, що змогли реалізувати наймасштабнішу виставку петриківського розпису в Японії в традиційному офлайн режимі та ще й в такому відомому музеї», – сказав на відкритті виставки посол України в Японії Сергій Корсунський.

Одна з учасниць виставки, майстриня Галина Назаренко розказує, що вже побувала в Токіо у 2019 році з майстер-класами, організованими під егідою Посольства України в Японії. Нинішню виставку вона вважає так само важливою для зміцнення українсько-японських культурних відносин.

«Саме завдяки таким подіям ми пропагуємо українську культуру у світі. Завдяки праці наших дипломатів ця виставка відбулася», – сказала художниця.

Виставка триватиме до 13 вересня. Очікується, що на неї завітають понад 10 тисяч людей.

2013 року петриківський декоративний розпис здобув статус ЮНЕСКО як всесвітня нематеріальна спадщина.

Петриківський розпис
Петриківський розпис
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