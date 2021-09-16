Всесвітній день прибирання: киян кличуть 18 вересня на толоку

У Київміськадміністрації повідомили про підготовку до всесвітньої екологічної акції World Cleanup Day, що цього року припадає на суботу, 18 вересня.

«У цей день до заходу приєднаються мільйони людей із різних країн світу. В Україні у масштабній толоці візьмуть участь десятки міст і селищ із усіх областей країни. У столиці буде організоване прибирання 22 локацій, де кожен зможе зробити внесок у чистоту Києва», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, цьогоріч центральною локацією столиці буде Гідропарк, але жителі та гості міста мають можливість обрати найзручнішу та приєднатись до важливої екологічної акції. Перелік адрес, де буде організовано прибирання з контактами координаторів – за посиланням.

Організатори закликають брати із собою засоби індивідуального захисту, рукавички, великі пакети для сміття, запрошувати родину та друзів.

Під час весняної толоки у столиці від сміття прибрали понад 400 локацій.