Толока по-київськи: у КМДА відзвітували про прибрані локації та висаджені дерева

У Київміськадмінстрації повідомили, що 24 квітня в рамках загальноміської толоки прибрали понад 20 локацій у столиці та висадили десятки дерев.

«Сьогодні у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку. Зокрема, в парку Володимирська гірка висадили 37 кленів, дубів та верб», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, толоки провели на локаціях, де були звернення людей щодо необхідності посадити дерева та облаштувати території.

«Безумовно, в період локдауну ми не проводимо такі масштабні прибирання із залученням громади, як це було позаминулі роки. Але весняні роботи ніхто не скасовував, тому працюємо і дотримуємось протиепідемічних правил», – сказав Пантелеєв.

За даними «Київзеленбуду», всього у столиці сьогодні висадили понад 120 дерев (дуби, клени, верби, липи, катальпи) та більш ніж 650 кущів (бирючина, спірея, барбарис, ялівець і туї).