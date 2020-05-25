МЗС: українець із судна Tommi Ritscher звільнений з полону піратів

Українець із судна «Tommi Ritscher» звільнений з полону піратів, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

«Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів – член екіпажу MV «Tommi Ritscher» (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня). Посольство України в Нігерії забезпечило міграційні та митні процедури. Наш моряк вже в одній з країн ЄС. Невдовзі буде репатрійований на Батьківщину», – написав Кулеба.

19 квітня пірати піднялися на борт контейнеровозу Tommi Ritscher біля берегів Беніна. Агентство Reuters писало, що в полон взяли вісім моряків. Згодом МЗС України повідомило про одного захопленого в полон українця.