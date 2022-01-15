Попередження про цунамі оголосили в Тонґа після виверження підводного вулкана

У тихоокеанській країні Тонґа оголосили попередження про цунамі, викликане потужним підводним виверженням вулкана.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як великі хвилі розбиваються об берег у прибережних районах. Люди були змушені піднятися на вищі території.

Повідомлень про постраждалих чи збитки наразі не надходило.

Військові Нової Зеландії заявили, що стежать за ситуацією і залишаються в режимі очікування, готові надати допомогу в разі необхідності.

Виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 січня стало останнім у низці вивержень в останні кілька днів.

Столиця Тонґа розташована всього за 65 кілометрів на північ від вулкана.