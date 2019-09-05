Топ-менеджера «Ростеху» затримали в Італії за підозрою в шпигунстві

Директор із розвитку бізнесу «Об’єднаної двигунобудівельної корпорації» (ОДК), що входить у державну російську корпорацію «Ростех», Олександр Коршунов затриманий в італійському Неаполі за запитом США. Його підозрюють в шпигунстві, повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленнями, Коршунова затримали в аеропорту 3 вересня, влада США підозрює його в економічному шпигунстві в період роботи директором з маркетингу і продажів ОДК. Цю посаду він обіймав у 2009–2017 роках.

Прес-служба «Ростеху» заявила, що держкорпорація розбирається в ситуації і впевнена в невинуватості свого співробітника.

Затримання Коршунова прокоментував президент Росії Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці. Він назвав це «недобросовісною конкуренцією».

За словами Путіна, ОДК, створюючи новий двигун, уклала контракт з італійською фірмою для консультацій. «Це світова практика, відкрита комерційна робота. Тепер американські друзі стверджують, що там щось вкрали», – заявив російський президент.

5 вересня в Італії має відбутися перше засідання суду, який розгляне питання про екстрадицію Коршунова в США, повідомляють російські «Ведомости» з посиланням на джерела.

Об’єднана двигунобудівна корпорація – одне з найбільших підприємств із виробництва двигунів для авіаційної, морської й космічної техніки в Росії. Крім того, корпорація займається виробництвом продукції для нафтогазової промисловості і турбін для енергетики.