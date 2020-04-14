Організатори «Тур де Франс» змінюють дати велогонки, щоб провести її в 2020 році 

Організатори найпрестижнішої велобагатоденки світу «Тур де Франс» працюють над тим, щоб знайти нову дату початку перегонів – на тлі заборони масових заходів у Франції щонайменше до середини липня.

Початкові плани організаторів передбачали, що змагання розпочнеться в Ніцці 27 червня і фінішує в Парижі 19 липня. Наразі немає шансів провести гонку в заплановані терміни.

Організатори, компанія ASO, ще не повідомляли про свої наміри, але кілька мерів французьких міст, через які має пролягти маршрут перегонів, кажуть, що мали консультації щодо нових дат.

Маршрут гонки становить понад три тисячі кілометрів, і щодня на дороги виходять приблизно 500 тисяч шанувальників велоспорту.

«Соціальне дистанціювання на узбіччі не було б проблемою, але в стартових містечках, на фініші та у VIP-наметах це, безумовно, становило б проблему», – заявив бельгійський вірусолог Марк ван Ранст для фламандського телеканалу Sporza.

Генеральний директор гонки Крістіан Прюдомм заперечив можливість проведення змагання без глядачів. «Тур де Франс – це три тисячі кілометрів посмішок. Ми не будемо проводити «Тур де Франс» без фанів», – сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у телевізійному зверненні 13 квітня, що суворий карантин у Франції триватиме щонайменше до 11 травня, а масові зібрання заборонені до середини липня. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив 14 квітня, що ASO мусить перенести або скасувати тур.