Трамп призупиняє американську іноземну допомогу

Президент США Дональд Трамп заморозив американську іноземну допомогу на час перегляду адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому попередніх витрат за цією статтею, повідомляє CNN. Лист відповідного змісту це управління надіслало Державному департаменту та Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) 3 серпня.

Сума фінансування, про яку йдеться, становить від 2 до 4 мільярдів доларів, повідомив представник USAID. Адміністративно-бюджетне управління Білого дому може запропонувати Конгресу скасувати виділення сум, передбачених до кінця фінансового року у США 30 вересня. Це залежить від реакції Держдепартаменту та USAID на звернення.

Критики побоюються, що цей крок може спричинити різке скорочення фінансування глобальних програм охорони здоров’я, миротворчості, контролю над наркотиками та інших видів допомоги, попри те, що виділеннях цих грошей схвалив Конгрес.

Адміністрація Трампа неодноразово намагалася зменшити кількість грошей, які Вашингтон витрачає на іноземну допомогу. У квітні адміністрація безуспішно намагалася скоротити бюджет на зовнішню допомогу та дипломатію на 23%.

Союзник Трампа, республіканський сенатор Ліндсі Ґрем, назвав пропозицію «безглуздою».