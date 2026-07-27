У Трампа запитали щодо передачі РФ Ірану супутникових даних про військові об’єкти США. Він відповів

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує з'ясувати у російського лідера Володимира Путіна, чи передавала Росія Ірану супутникові дані про американські військові об’єкти.

«Ми скоро з’ясуємо це. Я запитаю про це у Путіна», – відповів Трамп на запитання журналістки.

Американського президента попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про російську допомогу Ірану в підготовці ударів по базах США в регіоні Перської затоки.

Водночас Трамп висловив сумнів, що передача інформації відбувалося «на високому рівні», та заявив, що можлива підтримка Москви не мала суттєвого впливу.

«Якщо й надають (допомогу), то це не спрацювало, бо в них немає армії, немає військово-повітряних сил, немає військово-морського флоту, у них немає нічого. Я не думаю, що вони це робили. У будь-якому разі не на високому рівні, а якщо й робили, то це не мало жодного впливу», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про військову та розвідувальну співпрацю між Росією та Іраном. Зокрема, за його словами, була передача розвідувальних даних для атак на бази США в регіоні Перської затоки.

Москва заявляє, що військове співробітництво є «абсолютно законним, базується на міжнародному праві та є суверенним правом двох країн», а речник Кремля раніше уникав конкретної відповіді на запитання щодо розвідданих.



