Трамп підписав закон про створення Космічних військ

Президент США Дональд Трамп підписав закон, один із пунктів якого передбачає створення Космічних військ країни. Це перший новий рід військ в армії Сполучених Штатів з 1947 року, коли були створені Військово-повітряні сили, інформує CNN.

Командувачем новими військами призначений генерал Джон Реймонд. У Космічні війська будуть переведені до 15 тисяч службовців з Військово-повітряних сил. У серпні, виступаючи на офіційній церемонії в Білому домі, Трамп пояснював створення нового роду військ тим, що недруги США мілітаризують орбіту Землі.

«Можливість вільно діяти в космосі дозволить нам виявляти і знищувати будь-які ракети, випущені проти Сполучених Штатів», – цитував президента «Голос Америки».

Передбачається, що Космічні війська розмістяться на шести базах. Чотири з них будуть розміщені в Колорадо і по одній в Алабамі і Каліфорнії.