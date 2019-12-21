Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 грудня 2019, Київ 21:24
Новини | Міжнародні

Трамп підписав закон про створення Космічних військ

Президент США Дональд Трамп на тлі прапора Космічних сил США

Дивитись коментарі

Президент США Дональд Трамп підписав закон, один із пунктів якого передбачає створення Космічних військ країни. Це перший новий рід військ в армії Сполучених Штатів з 1947 року, коли були створені Військово-повітряні сили, інформує CNN.

Командувачем новими військами призначений генерал Джон Реймонд. У Космічні війська будуть переведені до 15 тисяч службовців з Військово-повітряних сил. У серпні, виступаючи на офіційній церемонії в Білому домі, Трамп пояснював створення нового роду військ тим, що недруги США мілітаризують орбіту Землі.

«Можливість вільно діяти в космосі дозволить нам виявляти і знищувати будь-які ракети, випущені проти Сполучених Штатів», – цитував президента «Голос Америки».

Передбачається, що Космічні війська розмістяться на шести базах. Чотири з них будуть розміщені в Колорадо і по одній в Алабамі і Каліфорнії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG