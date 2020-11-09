США: Трамп поміняв міністра оборони через твітер

Чинний президент США Дональд Трамп змінив міністра оборони країни через твітер.

Як написав він у своїй улюбленій соцмережі, дотеперішній міністр Марк Еспер звільнений. Трамп подякував йому за службу.

Відтак виконувачем обов’язків міністра оборони негайно стає Крістофер Міллер, дотепер директор Національного контртерористичного центру, твітував Трамп.

Аналітики й раніше припускали, що Трамп звільнить Еспера невдовзі після виборів незалежно від того, переможе він чи ні.

Причиною, за повідомленнями, називали те, що Еспер розлютив Трампа тим, що не підтримав використання військ для придушення протестів на расовому ґрунті в містах США протягом літа. Еспер тоді публічно заявляв, що війська можна використати тільки в найбільш крайньому випадку.

Крім того, Еспер підтримував ініціативу перейменувати американські військові бази, названі на честь генералів війська конфедератів – сторони громадянської війни у США 1860-х років, яка виступала проти центральної влади у Вашингтоні; Трамп виступав проти цього.

Наразі не ясно, як довго Міллер зможе пропрацювати на посаді, яка потребує затвердження в Сенаті. За результатами президентських виборів, Дональд Трамп програв їх Джо Байденові.

Наразі Трамп відмовляється визнавати свою поразку, і його юридична команда готує судові позови в намаганні поставити ці результати під сумнів. Але, за словами оглядачів, наразі немає ніяких доказів тих «грубих порушень», про які твердить Трамп, так що ці позови, найімовірніше, лише дещо відкладуть остаточне визнання його поразки.

Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.