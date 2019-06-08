Трамп не запроваджуватиме імпортні мита на товари з Мексики

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю ввечері оголосив про відмову від запровадження 5-відсоткового мита на товари, що імпортуються з Мексики. Адміністрація Трампа планувала ввести ці мита в понеділок для того, щоб переконати владу Мексики зупинити потік мігрантів із Центральної Америки, які пересуваються по її території на шляху до американського кордону.

Президент написав про своє рішення у Твіттері: «Сполучені Штати досягли угоди з Мексикою. В результаті цього мита, які повинні були вступити в силу в понеділок, зупинені на невизначений термін. Мексика погодилася вжити серйозних заходів для того, щоб послабити потік мігрантів до нашого південного кордону».

Згідно із заявою Держдепартаменту, мексиканський уряд зобов'язався дислокувати національну гвардію на південному кордоні Мексики і в інших частинах країни, посилити боротьбу з організаціями, що займаються переправленням нелегальних мігрантів через кордон зі США, тісніше координувати свою діяльність у цій галузі з американською владою.

Повідомлення про те, що президент Трамп має намір вдатися до митних тарифів, щоб змусити Мексику зупинити мігрантів, було зустрінуте в основному критикою в Сполучених Штатах. Серед опонентів президента було багато і законодавців-республіканців, які побоювалися, що подорожчання товарів із Мексики, яка є третім за величиною торговим партнером США, призведе до подорожчання товарів у США, особливо, якщо президент Трамп виконає свою погрозу і підвищить імпортні мита до 25 відсотків. Багатьох законодавців турбує готовність президента використати торговельні відносини як інструмент вирішення зовнішньополітичних проблем. Конгресмени мали намір ухвалити закон, який би блокував таке мито щодо Мексики.