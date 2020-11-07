США: Трамп відмовився визнавати поразку

Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп, який, за наявними даними, програв президентські вибори, відмовився визнавати свою поразку.

«Простий факт полягає в тому, що вибори ще далеко не закінчені», – заявив Трамп після того, як усі провідні засоби інформації США одностайно повідомили про перемогу його суперника-демократа, колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

«Починаючи з понеділка (9 листопада – ред.), наша кампанія починає домагатися захисту нашої справи в судах, щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства і визначення правильного переможця», – мовиться в заяві кампанії Трампа.

Перед цим засоби інформації у США, де результат голосування оголошують авторитетні ЗМІ, а не якийсь офіційний орган, посилаючись на дані підрахунку голосів із одного з вирішальних штатів, Пенсильванії, підтвердили перемогу там Джо Байдена. Таким чином він отримує вже принаймні 273 голоси виборників – більше, ніж 270, мінімально необхідних для обрання наступним президентом США.

Дональд Трамп відтак уже не зможе надолужити своє відставання.

Крім того, на цей час деякі ЗМІ вже віддали Байденові перемогу і в штаті Аризона, який дає ще 11 голосів виборників.

Також досі триває підрахунок у кількох штатах, що мали вирішальне значення, через необхідність рахувати значно більші цього року через коронавірусну пандемію кількості голосів виборців, надісланих поштою, – таких, як Невада і Джорджія (де невелику перевагу теж має Байден) чи Північна Кароліна (де перед веде Трамп). За оцінками, Байден може отримати врешті понад 300 голосів виборників.

Трамп, попри своє відставання, не раз уже відмовлявся визнавати свою поразку і востаннє буквально за годину до повідомлення про перемогу Байдена знову твердив у твітері про свою «перемогу з великим відривом». Соцмережа позначила цей і інші його дописи на цю тему як безпідставні чи взагалі закрила їх від огляду як суперечливі й такі, що можуть вводити в оману щодо виборчого процесу.

Байден дотепер утримувався від тверджень про свою перемогу як нібито про доконаний факт, як то вже кілька разів робив Трамп, і говорив лише, що «збирається перемогти».

Трамп намагається зірвати підрахунок у тих місцях, де він іде йому не на користь, або домогтися перерахунку через суди. Він багато разів заявляв про різноманітні порушення, але жодного разу не наводив ніяких доказів. За повідомленнями, реальні випадки таких можливих порушень наразі не відомі. В кількох штатах суди вже відмовили Трампові, але його юридична команда продовжує її намагання.

У штаті Джорджія, де позиції обох кандидатів досить близькі (Байден незначно випереджає Трампа), законодавство штату припускає перерахунок голосів, якщо врешті різниця складе менш ніж 0,5 відсотка.

І в очікуванні на ініційовані Трампом судові процеси команди обох кандидатів уже оголосили серед своїх прихильників збір коштів на покриття очікуваних судових витрат. У Трампа, за повідомленнями, збираються зібрати на це 60 мільйонів доларів. Головний юридичний радник його кампанії Матт Морґан повторює, що «вибори ще не закінчені».

Трамп, усвідомлюючи реальність програшу, раніше вже кілька разів виступав із безпідставними твердженнями нібито про шахрайства й порушення на виборах, хоча ніяких підтверджень не наводив. Соціальні мережі позначають такі його дописи як такі, що вводять в оману, в одному з випадків кілька телевізійних мереж перервали пряму трансляцію виступу Трампа, коли він став виступати з такими твердженнями.

Через такий брак реальних доказів порушень деякі юридичні експерти вважають, що позови кампанії Трампа врешті не вплинуть на результат виборів.

Інавгурація Джо Байдена як 46-го президента США має відбутися 20 січня 2021 року.