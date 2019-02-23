Трамп оголосив ім’я нового посла США в ООН

Посол США в Канаді Келлі Крафт буде призначена постійним представником Сполучених Штатів в ООН, оголосив 22 лютого президент Дональд Трамп.

У разі затвердження Сенату Крафт прийде на зміну Ніккі Гейлі, яка залишила цю посаду наприкінці минулого року. Дональд Трамп запропонував стати послом в ООН речниці Держдепартаменту Гізер Науерт, але вона відхилила пропозицію.

Посада постійного представника в ООН є однією з найпомітніших у зовнішньополітичному відомстві США, чиї заяви під час засідань Ради безпеки ООН нерідко отримують значний розголос. Ніккі Гейлі була відома своїми різкими висловлюваннями щодо російських дій в Україні та Сирії. У багатьох адміністраціях постійний представник в ООН був членом кабінету міністрів і брав участь у засіданнях уряду. Президент Трамп позбавив посла в ООН статусу міністра.

Як посол у Канаді Келлі Крафт брала участь в організації переговорів, які привели до укладення нової договору між США, Канадою і Мексикою про зону вільної торгівлі в Північній Америці. За президента Джорджа Буша-молодшого Крафт працювала в представництві США в ООН. Вона була підприємцем і вносила великі пожертвування у виборчі кампанії республіканських кандидатів у президенти, в тому числі Дональда Трампа.