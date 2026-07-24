Трамп: «було б дуже погано для Росії та Китаю», якби вони надавали Ірану зброю

Президент США Дональд Трамп заявив, що «це було б дуже погано» для Росії та Китаю, якби вони постачали зброю Ірану, але додав, що лідери обох країн запевнили його, що цього не станеться.

«Лідер Китаю Сі під час нашої нещодавньої зустрічі в Пекіні сказав мені, що він за жодних обставин не надаватиме й не продаватиме зброю Ісламській Республіці Іран, і це стосується також китайських компаній», – написав Трамп 24 липня у дописі в Truth Social.

Президент США зазначив, що президент Росії Володимир Путін взяв на себе аналогічне зобов’язання, написавши, що «Путін, незважаючи на жахливу війну, що триває з Україною... сказав мені, що він теж не продаватиме зброю Ірану».

«[Путін] знає, що я не продаю зброю Україні, а продаю її НАТО, і НАТО оплачує 100% вартості. Тоді вони можуть робити з нею все, що завгодно», – сказав він, підсумувавши: «Тому, на мою думку, ці дві великі країни, про які часто говорять у зв’язку з Іраном, не причетні до цього».

«Якби вони були причетні, це було б для них дуже погано і, безумовно, не відповідало б їхнім інтересам», – додав Трамп.

Ці коментарі пролунали на тлі того, що Китай, Росія та Іран підтримують тісні стратегічні зв’язки і часто описуються як прагматичні стратегічні партнери.

Нещодавно агентство Reuters, посилаючись на чотири обізнані джерела, повідомило, що аналітики розвідки США з’ясовують, чи відіграла Росія якусь роль у нещодавніх іранських атаках безпілотників на об’єкти ЦРУ в цьому регіоні.





