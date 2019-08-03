Більшість демократів у Палаті представників США виступили за імпічмент Трампу

Більшість конгресменів-демократів підтримує початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Число законодавців, які схвалюють цю ідею, сягнуло 118 після того, як до прихильників імпічменту приєднався член Палати представників від Каліфорнії Салюд Карбаджал.

Законодавець назвав «злочинною» поведінку президента і закликав розпочати процедуру імпічменту. Для цього в Палаті представників необхідна згода 218 конгресменів, простої більшості цієї палати Конгресу. Демократи зараз мають 235 місць. Однак досі керівники демократичної фракції в Конгресі скептично ставилися до цієї ідеї.

Спікер палати, демократ Ненсі Пелосі вважає такий крок політично ризикованим і закликає однопартійців дочекатися результатів розслідувань діяльності президента, які продовжують вести кілька комітетів Конгресу. Пелосі вважає, що необхідні переконливі свідчення про незаконну поведінку Дональда Трампа, щоб схилити громадську думку на користь імпічменту. Поки більшість американців негативно ставиться до цієї ідеї.

Противники імпічменту закликають зосередити зусилля на президентській кампанії, щоб гарантувати усунення Дональда Трампа з Білого дому в результаті виборчого процесу.