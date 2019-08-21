Міжнародна антикорупційна організація Transparency International назвала Київ однією з найпрозоріших європейських столиць. Такими є результати пілотного дослідження, яке проводили представники Transparency International з 20 країн.

Крім Києва, до переліку найпрозоріших європейських столиць увійшли Вільнюс (Литва), Мадрид (Іспанія), Прага (Чехія), Приштина (Сербія) і Таллінн (Естонія). Ці міста набрали щонайменше 75% від загальної кількості балів.

«Київ опинився в лідерах цього пілотного дослідження, зокрема, завдяки зручній національній системі публічних закупівель ProZorro, публічному реєстру електронних декларацій і повноті інформації на сайті КМДА. Але водночас у нас немає реєстру лобістів, як, наприклад, у Мадриді, інформації про зарплату мера та його радників», – розповів виконавчий директор «Transparency International Україна» Андрій Боровик.

Експерти враховували наявність і доступність даних про бюджет міста й закупівлі, про мера, депутатів та їхню роботу, а також доступ до публічної інформації.