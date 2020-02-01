У Вінниці невідомі зірвали тренінг із питань гендерної ідентичності

Група невідомих осіб у масках 1 лютого зірвали журналістський тренінг із питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, що проходив у готелі «Поділля» Вінниці. На заході мали розглядатися проблеми, пов’язані з питаннями ЛГБТ. Організаторами тренінгу виступали «Вінницька агенція журналістських розслідувань» та запорізький благодійний фонд «Гендер Зед». Захід мав закритий характер: запрошення на нього можна було отримати після заповнення анкети на сайті організаторів.

«О 10:20 у тренінгову залу увійшли четверо чоловіків, одразу голосно говорячи, що така тема у нашій Вінниці, що таку тему обговорюють. Почали шукати організаторів, кричати «Хто тут організатори?» Троє чоловіків були з закритими обличчями. Один, який ніби був головним, був з відкритим обличчям, і він саме говорив з нами. Я одразу вийшла зателефонувати до поліції, і потім по відео бачила, що цей чоловік кричав, що не дасть пропаганді ЛГБТ бути у Вінниці, і облив маслом нашого тренера Олексія Зотова, який вів цей тренінг. Облив олією соняшниковою і посипав пір’ям», – розповіла представниця «Гендер Зед» Тіна Собко.

На місце події була викликана поліція. Попри обіцянку правоохоронців забезпечити охорону заходу дводенний тренінг був скасований із міркувань безпеки.

«Тренінг ми одразу не продовжували. Але всі учасники були присутні, писали заяви, давали свідчення письмовій формі. Звичайно, що на завтра ми скасували тренінг, бо незрозуміло, хто за цим стоїть. Вони розмістили у соцмережах, що завтра буде продовження, що давайте продовжувати боротьбу з ЛГБТ, тобто не зрозуміло, хто може прийти. Поліція з нами залишилася поки були у тренінговому залі: десь до 4-ої ми там були – давали пресконференцію. Поліція з нами була. Сказали, що завтра також із нами будуть», – додала Тіна Собко.

Відео інциденту та заклики приходити 2 лютого на захід, щоб не допустити його проведення, на своїх сторінках у фейсбуці та інстаграмі розмістила одна з місцевих організацій та її представник. Наразі ці дописи видалені з соцмереж.

Також, як повідомили організатори тренінгу у Вінниці, напередодні заходу вони письмово зверталися до поліції з проханням забезпечити охорону порядку під час нього.

«Наші колеги почали постити анонс у соцмережах у вінницьких групах, і до мене вже дійшли чутки, що багато коментарів гомофобних під анонсом тренінгу. Тому за порадою наших вінницьких колег ми вирішили подати заяву до поліції з проханням забезпечити правопорядок на цьому тренінгу, казали дату і місце. 29 січня відправили цю заяву наші колеги з «Вінницької агенції журналістських розслідувань», яку вони (поліція – ред.) не отримали, як вони сказали нам постфактум. На 10 годину не було поліції: ніхто не відреагував», – розповіла Тіна Собко.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, за фактом події поліція відкрила провадження за ст. 171 (перешкоджання законній журналістській діяльності) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронцями ведуться слідчі дії.