Троє людей поранені ножем у британському Манчестері (+відео)

Троє людей, серед яких поліцейський, зазнали ножових поранень у результаті нападу невідомого чоловіка в метро британського міста Манчестера пізно ввечері 31 грудня. Двоє постраждалих мають серйозні поранення, а їхньому життю нічого не загрожує. Поліцейський був легко поранений і вранці 1 січня виписався з лікарні.

Нападник затриманий. Мотиви його вчинку з’ясовуються. За словами очевидців, він вигукував «Аллаху Акбар». Співробітник Бі-бі-сі, що став свідком інциденту, заявив, що зловмисник пов’язував свої дії з «бомбардуваннями в інших країнах».

Розслідування веде контртерористичний підрозділ поліції Великої Британії.

У 2017 році у Великій Британії сталося п’ять терактів, у яких загинули понад 30 людей. Найбільшим став теракт під час концерту на стадіоні в Манчестері 22 травня. Тоді загинули 22 людини, в тому числі діти. Майже 60 людей були поранені. У Великій Британії діють підвищені заходи безпеки. Співробітники спецслужб заявляють, що вживають безпрецедентних заходів для боротьби з радикальними ісламістами.