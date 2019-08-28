Лауреатом премії імені Стуса став Влад Троїцький

У Києві 28 серпня назвали ім’я цьогорічного лауреата премії імені Василя Стуса. Ним став режисер, засновник театру «Дах», фестивалю «Гогольфест», гуртів «ДахаБраха», Dakh Daughters, «ЦеШо» і проекту Nova Opera​ Владислав Троїцький.

Цьогорічна церемонія нагородження відбувалася у музеї Тараса Шевченка у Києві.

Премію імені Василя Стуса вручають за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Тридцять років тому її заснував український дисидент, тодішній голова Української асоціації незалежної творчої інтелігенції Євген Сверстюк.

З того часу лауреатами премії стали близько 60 людей. Минулого року її отримав президент Українського католицього університету, отець Борис Гудзяк, ще раніше – письменник Сергій Жадан.