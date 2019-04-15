Трамп зібрав понад 40 мільйонів доларів на нову президентську кампанію

Команда президент США Дональда Трампа зібрала вже понад 40 мільйонів доларів на фінансування нової виборчої кампанії в 2020 році, з них лише за останні три місяці 30 мільйонів, це більше, ніж зібрали два провідних претенденти від Демократичної партії разом.

Загальна сума є безпрецедентною на такій ранній стадії кампанії. Майже 99% всіх пожертв складають 200 доларів або менше, а середній внесок – трохи більш як 34 долари. Лідери демократів, сенатори Берні Сандерс і Елізабет Уоррен, мобілізували разом 39 мільйонів доларів.

Дональд Трамп офіційно запустив кампанію свого переобрання через кілька годин після інавгурації у січні 2017 року. Жоден з чинних президентів ніколи не робив це настільки рано.

Барак Обама розпочав кампанію за переобрання за півтора року до виборів, в квітні 2011 року, на той момент його штаб мав менш ніж 2 мільйони доларів.

Команда Трампа планує залучити на його переобрання один мільярд доларів. Обама в 2012 році зібрав 720 мільйонів.

Президентські вибори в США відбудуться в 2020 році.