Футбол: двоє українців потрапили до переліку 50 талантів Європи за версією УЄФА

Українські футболісти Ілля Забарний та Анатолій Трубін потрапили до переліку 50 талантів Європи за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

18-річний центральний захисник Забарний дебютував за «Динамо» у вересні.

«Від дзвінка до дзвінка провів усі дев’ять матчів у Лізі чемпіонів (включно з кваліфікацією). Взяв участь у трьох осінніх зустрічах збірної України в Лізі націй», – розповіли в УЄФА.

19-річного гравця «Шахтаря» Трубіна там називають «високим воротарем з чудовою реакцією». У футбольному союзі зазначають, що українець вийшов в «основі» на п’ять матчів «Шахтаря» на груповому етапі Ліги чемпіонів і в трьох з них не пропустив.