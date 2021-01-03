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03 січня 2021, Київ 20:57
Новини | Спорт

Футбол: двоє українців потрапили до переліку 50 талантів Європи за версією УЄФА

18-річний центральний захисник Забарний дебютував за «Динамо» у вересні

Українські футболісти Ілля Забарний та Анатолій Трубін потрапили до переліку 50 талантів Європи за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

18-річний центральний захисник Забарний дебютував за «Динамо» у вересні.

«Від дзвінка до дзвінка провів усі дев’ять матчів у Лізі чемпіонів (включно з кваліфікацією). Взяв участь у трьох осінніх зустрічах збірної України в Лізі націй», – розповіли в УЄФА.

19-річного гравця «Шахтаря» Трубіна там називають «високим воротарем з чудовою реакцією». У футбольному союзі зазначають, що українець вийшов в «основі» на п’ять матчів «Шахтаря» на груповому етапі Ліги чемпіонів і в трьох з них не пропустив.

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