Мінсоцполітики: у 2018 році ліцензовані компанії влаштували за кордоном майже 100 тисяч мігрантів

У 2018 році у світі ліцензовані компанії влаштували за кордоном 97 098 трудових мігрантів з України, повідомило Міністерство соціальної політики у відповідь на запит Радіо Свобода.

Найбільше компанії, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, влаштували українців на Кіпрі (19 243), у Польщі (12 539), Німеччині (10 558) та Великій Британії (7 890).

У 2017 році такі компанії влаштували за кордоном 83 779 українців.

Міністерство соціальної політики наголосило, що ці дані не включають інформацію про трудових мігрантів, які працевлаштовуються самостійно.

У відомстві додали, що у 2015-2017 роках Державна служба статистики Україна здійснила модульні вибіркові обстеження населення з питань трудової міграції. У цей період за кордоном працювали 1,3 мільйона мігрантів з України. Серед них 563 мільйони повернулися до України, ще 632 мільйони потрапили до категорії «короткострокових трудових мігрантів»).

Наприкінці 2018 року міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що за даними Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйона українців.