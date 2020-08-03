Поліція: чоловіку, який зламав систему в’їзду на Труханів острів, загрожує 5 років в’язниці

Поліція затримала чоловіка, який зламав автоматичну систему в’їзду на Труханів острів у Києві.

Провадження відкрите за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У відомстві розповіли, що 1 серпня невідомий на пункті в'їзду на Труханів острів зруйнував шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби.

«На місці події працівники поліції затримали правопорушника. Ним виявився мешканець Київської області, 1995 року народження, який раніше судимий за хуліганські дії. Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості та вважає, що вони встановлені незаконно», – розповіли в поліції.

Мер Києва Віталій Кличко оцінив збитки в майже 300 тисяч гривень.