Трамп: перша фаза переговорів з Китаєм завершилася успіхом

Сполучені Штати і Китай досягли принципової домовленості щодо так званої першої фази торговельної угоди. У зв’язку з цим президент США Дональд Трамп не буде з 15 грудня вводити в дію ухвалене раніше рішення про підвищення мит на низку китайських товарів.

Як написав Трамп у твітері, Китай погодився на безліч структурних змін і на масштабні закупівлі американських сільськогосподарських і промислових товарів.

Президент також написав, що скоротить імпортні мита на ряд китайських товарів вдвічі. За його словами, Китай погодився в 2020 році закупити американську сільгосппродукцію на 50 мільярдів доларів – це зростання майже в два рази. У Пекіні це офіційно не підтвердили, підтвердивши при цьому завершення першої фази переговорів. Китайські представники заявили, що Пекін також не вводитиме з 15 грудня заплановані обмеження на американські товари.

Переговори між США і Китаєм про торговельну угоду тривають вже більше року – після того, як Трамп оголосив про поетапне підвищення мит на китайські товари, якщо умови торгівлі між країнами не будуть переглянуті. Сполучені Штати стурбовані насамперед торговим дисбалансом з Китаєм, а також проблемою інтелектуальної власності. Решту питань будуть вирішувати під час другої фази переговорів, яка, за словами Трампа, почнеться прямо зараз.