Трамп заявив, що США долучаться до ініціативи з висадки у світі трильйона дерев

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати приєднаються до ініціативи з висадження одного трильйона дерев, запущеної на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Заява Трампа прозвучала 21 січня на відкритті зустрічі на швейцарському курорті на тлі тиску екоактивістів, таких як Ґрета Тунберґ, на бізнес і уряди країн.

«Я дуже великий прихильник довкілля. Я хочу найчистішу воду і найчистіше повітря», – сказав Трамп.

За ініціативою, в цьому десятилітті має бути посаджено 1 трильйон дерев за фінансової участі бізнесу, урядів і благодійників.

Ініціатива спрямована на стимулювання лісовідновлення в усьому світі для боротьби з надлишком вуглекислого газу в атмосфері, часто викликаним спалюванням викопного палива, що, на думку багатьох вчених, є причиною підвищення глобальної температури.

Оголошуючи про участь США в цій ініціативі, Трамп однак назвав екологічних активістів «спадкоємцями вчорашніх дурнів».

Президент США сказав, що США нині в набагато кращому економічному становищі, ніж він міг собі уявити, коли вступив на посаду три роки тому.

21-24 січня триватиме зустріч Всесвітнього економічного форуму у Давосі. 22 січня туди має прибути і президент України Володимир Зеленський.