Трамп і Ердоган обговорили співпрацю Туреччини зі США

Президенти США і Туреччини обговорили по телефону питання, пов’язані з розвитком світової економіки після пандемії COVID-19. Представник адміністрації США заявив, що темою розмови Дональда Трампа і Реджепа Ердогана, яка відбулася 23 травня, були також важливі регіональні і двосторонні питання.

Трамп знову висловив стурбованість із приводу зовнішнього втручання в лівійський конфлікт і наголосив на необхідності швидкого зниження напруженості в регіоні.

Президенти Трамп і Ердоган підтвердили необхідність політичного врегулювання конфлікту в Сирії.

Адміністрація президента Туреччини повідомила, що Ердоган і Трамп висловили обопільну готовність продовжувати тісну військову і політичну співпрацю і домагатися стабільності в східному Середземномор’ї.

Як зазначає «Голос Америки», Туреччина підтримує визнаний міжнародною спільнотою уряд Лівії, який упродовж останніх тижнів досяг успіхів у боях із Лівійською національною армією під командуванням генерала Халіфи Хафтара.