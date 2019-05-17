Трамп пропонує змінити імміграційну політику США

Президент США Дональд Трамп повідомив 16 травня про план нової імміграційної політики, в якому перевага надаватиметься фахівцям із високою кваліфікацією замість родинних зв’язків. Зараз 66% легальних іммігрантів прибувають до США на підставі родинних зв’язків, і всього лише 12% – на підставі працевлаштування та кваліфікації. Трампа прагне, щоб імміграційна квота висококваліфікованих фахівців повинна збільшитися майже в п’ять разів.

Нова система оцінюватиме кандидатів на імміграцію в США за шкалою з нарахуванням балів, перевага надаватиметься висококваліфікованим працівникам з урахуванням віку, освіти, рівня володіння англійською мовою і наявності у заявника пропозиції на добре оплачувану роботу. Схожі системи імміграції існують в Австралії, Канаді та Новій Зеландії.

Середня річна заробітна плата легальних іммігрантів в США становила в 2018 році приблизно 43 тисячі доларів. Згідно з планом Трампа, іноземці, допущені в країну на підставі освіти і кваліфікації, матимуть майже втричі вищий середній дохід, 126 тисяч доларів.

План Трампа передбачає також припинення популярної лотереї на отримання виду на проживання (Green Card), яка проводиться з 1991 року і надає щороку приблизно 50 тисяч іммігрантських віз. Замість лотереї буде створена нова програма, в якій перевага надаватиметься кандидатам із видатними талантами в певній професійній області. Число віз, які видаються з гуманітарних міркувань, скоротиться з 22 до 10 відсотків.

Для того, щоб план був реалізований, Білому дому потрібно провести його через Конгрес. Лідери Демократичної партії в Конгресі категорично відкинули план Трампа ще до того, як він був публічно представлений. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав план Трампа «несерйозним».