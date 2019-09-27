Трамп заявив, що відмовив Ірану в скасуванні санкцій в обмін на переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкинув прохання Ірану скасувати американські санкції в обмін на згоду Тегерана провести нові переговори. «Я сказав, звичайно, ні!» – написав Трамп у твітері 27 вересня.

Раніше 27 вересня президент Ірану Хасан Роугані з посиланням на лідерів Великоої Британії, Франції та Німеччини заявив, що це Сполучені Штати пропонують зняти всі санкції проти Ірану в обмін на переговори про ядерну угоду 2015 року між Тегераном і світовими державами.

Європейські лідери намагалися цього тижня під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку змусити США та Іран відновити переговори.

У 2018 році Вашингтон відмовився від домовленостей 2015 року, після чого відновив і розширив санкції проти Ірану, маючи на меті ускладнити або й унеможливити експорт іранської нафти та послабити іранську економіку. У відповідь на ці дії США Тегеран скоротив деякі зобов’язання за ядерною угодою.