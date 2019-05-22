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22 Травень 2019, Київ 08:53
Новини | Міжнародні

Трамп відвідає Ірландію під час поїздки в Європу в червні – Білий дім

Трамп прибуде до Ірландії на початку червня

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Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідають Ірландію під час їхньої майбутньої поїздки до Британії і Франції, повідомив Білий дім.

Трамп прийняв запрошення ірландського прем’єр-міністра Лео Варадкара. Президент США володіє в Ірландії гольф-клубом. Він розташований у 60 кілометрах на захід від міста Шаннон, де відбудеться зустріч Трампа та Варадкара.

Під час свого державного візиту до Великої Британії, який відбуватиметься 3-5 червня, Трамп та його дружина зустрінуться з королевою Єлизаветою ІІ та прем’єром Терезою Мей.

6 червня він відвідає церемонії з нагоди 75 річниці D-Day (відкриття другого фронту під час Другої світової війни, дата висадки союзних військ у Нормандії, Франція). Після цього Трамп проведе переговори із президентом Франції Емманюелем Макроном.

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