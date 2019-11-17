У Білому домі пояснили неоголошений заздалегідь медогляд Трампа

Президент США Дональд Трамп понад дві години провів у Національному медичному центрі імені Волтера Ріда в рамках свого щорічного медичного огляду, повідомили в Білому домі. При цьому, на відміну від попередніх разів, нинішнє обстеження президента не оголошували заздалегідь.

Речниця Стефані Грішем 16 листопада повідомила, що 73-річний Дональд Трамп «очікує дуже напруженого 2020 року» і хотів скористатися «вільними вихідними», щоб розпочати частину звичайної перевірки.

За її словами, обстеження включало «швидкий огляд» і лабораторні аналізи.

«Президент залишається здоровим і енергійним, без скарг, про що свідчать його неодноразові енергійні виступи перед тисячами американців по кілька разів на тиждень», – додала речниця.

Неоголошена заздалегідь і відсутня в графіку президента поїздка до медичного центру викликала питання в користувачів соцмереж.

Попередній медогляд Трамп проходив у лютому. За результатами цього огляду стан його здоров’я лікарі описали як «дуже хороший».