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19 Березень 2019, Київ 20:44
Новини | Міжнародні

Трамп заявив, що розглядає членство Бразилії в НАТО

Трамп підтримує намагання Бразилії долучитися до Організації економічного співробітництва та розвитку

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Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає членство Бразилії в НАТО.

«Ми збираємося дуже-дуже серйозно розглянути – чи це буде НАТО, чи щось пов’язане з альянсом», – сказав Трамп під час зустрічі в Білому домі з президентом Бразилії Жаїром Болонару.

Трамп також заявив, що підтримує намагання Бразилії долучитися до Організації економічного співробітництва та розвитку. Бразилія, яка є восьмою економікою у світі, подала заявку до цієї організації у 2017 року.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) є військово-політичним союзом, до якого входять 29 держав.

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