Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає членство Бразилії в НАТО.

«Ми збираємося дуже-дуже серйозно розглянути – чи це буде НАТО, чи щось пов’язане з альянсом», – сказав Трамп під час зустрічі в Білому домі з президентом Бразилії Жаїром Болонару.

Трамп також заявив, що підтримує намагання Бразилії долучитися до Організації економічного співробітництва та розвитку. Бразилія, яка є восьмою економікою у світі, подала заявку до цієї організації у 2017 року.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) є військово-політичним союзом, до якого входять 29 держав.