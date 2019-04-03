AP: Трамп сказав Меркель, що його батько народився в Німеччині. Це неправда

Президент США Дональд Трамп сказав німецькому канцлеру Анґелі Меркель, що його батько народився в Німеччині, однак це неправда, пише агентство Associated Press.

«Я маю велику повагу до Анґели, і я маю велику повагу до цієї країни… Мій батько – німець, так, був німцем, і народився в дуже прекрасному місці в Німеччині», – сказав Трамп.

Агентство Associated Press пише, що Фред Трамп, батько Дональда Трампа, насправді народився в американському місті Нью-Йорк. У Німеччині народився дід президента США – Фрідріх, який іммігрував до Сполучених Штатів у 1885-му у віці 16 років.