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03 Квітень 2019, Київ 17:29
Новини | Міжнародні

AP: Трамп сказав Меркель, що його батько народився в Німеччині. Це неправда

Анґела Меркель та Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп сказав німецькому канцлеру Анґелі Меркель, що його батько народився в Німеччині, однак це неправда, пише агентство Associated Press.

«Я маю велику повагу до Анґели, і я маю велику повагу до цієї країни… Мій батько – німець, так, був німцем, і народився в дуже прекрасному місці в Німеччині», – сказав Трамп.

Агентство Associated Press пише, що Фред Трамп, батько Дональда Трампа, насправді народився в американському місті Нью-Йорк. У Німеччині народився дід президента США – Фрідріх, який іммігрував до Сполучених Штатів у 1885-му у віці 16 років.

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