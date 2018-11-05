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05 Листопад 2018, Київ 11:22
Новини | Міжнародні

Трамп і Обама вступили в заочну полеміку за день до виборів до Конгресу США

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Президент США, республіканець Дональд Трамп і його попередник на посаді, демократ Барак Обама 4 листопада вступили в заочну полеміку напередодні виборів до американського Конгресу, повідомляє Reuters.

У штатах Джорджія і Теннессі Трамп назвав демократів «бандитською зграєю» і звинуватив їх у спробі зруйнувати американську економіку, в той час як республіканці, на його думку, створюють робочі місця.

На мітингу в штаті Індіана Обама заявив, що зміг створити більше робочих місць за останній 21 місяць на посаді президента, ніж Трамп за свій перший 21 місяць. Він розкритикував контрольований республіканцями Конгрес і Трампа за спроби скасувати досягнення попередньої адміністрації, а також за зниження податків для заможних громадян.

6 листопада американці обиратимуть до Конгресу 435 членів Палати представників, а також 35 зі 100 сенаторів. На думку Трампа, майбутнє голосування стане своєрідним «референдумом» про ставлення населення до результатів його перших двох років президентства.

Згідно з опитуваннями, у демократів є високі шанси встановити контроль над нижньою палатою Конгресу, повідомляє агентство. Це означало б суттєве обмеження законодавчих ініціатив Трампа.

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