Трамп і Обама вступили в заочну полеміку за день до виборів до Конгресу США

Президент США, республіканець Дональд Трамп і його попередник на посаді, демократ Барак Обама 4 листопада вступили в заочну полеміку напередодні виборів до американського Конгресу, повідомляє Reuters.

У штатах Джорджія і Теннессі Трамп назвав демократів «бандитською зграєю» і звинуватив їх у спробі зруйнувати американську економіку, в той час як республіканці, на його думку, створюють робочі місця.

На мітингу в штаті Індіана Обама заявив, що зміг створити більше робочих місць за останній 21 місяць на посаді президента, ніж Трамп за свій перший 21 місяць. Він розкритикував контрольований республіканцями Конгрес і Трампа за спроби скасувати досягнення попередньої адміністрації, а також за зниження податків для заможних громадян.

6 листопада американці обиратимуть до Конгресу 435 членів Палати представників, а також 35 зі 100 сенаторів. На думку Трампа, майбутнє голосування стане своєрідним «референдумом» про ставлення населення до результатів його перших двох років президентства.

Згідно з опитуваннями, у демократів є високі шанси встановити контроль над нижньою палатою Конгресу, повідомляє агентство. Це означало б суттєве обмеження законодавчих ініціатив Трампа.