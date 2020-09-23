Жінку з Канади заарештували за підозрою у відправці Трампові листа з рицином

Громадянку Канади заарештували за підозрою у відправленні поштою токсичної речовини рицину і листа погрозливого характеру президентові США Дональду Трампу з вимогою відмовитися від участі в президентських виборах 3 листопада.

53-річна канадка Паскаль Фер’є з провінції Квебек постала перед судом в Буффало (штат Нью-Йорк) 22 вересня за звинуваченням у погрозі президенту США.

Суддя наказав залишити жінку під вартою. Її адвокат заявив про «презумпцію невинуватості».

Фер’є затримали 20 вересня на канадсько-американському кордоні із зарядженим пістолетом і ножем.

Лист із погрозами і порошком був у конверті, адресованому Трампу, який 18 вересня перехопили в сортувальному центрі Білого дому. Білий порошок в конверті визначили у лабораторії як отруйний рицин. У листі вказувалося, що це «особливий подарунок» і, якщо він не спрацює, відправник може знайти «кращий рецепт» або вдатися до використання пістолета.

У листі Трампа також називали «потворним клоуном-тираном» і було написано: «Ви знищуєте Сполучені Штати і ведете їх до катастрофи».

Фер’є також звинувачується у відправці аналогічних листів особам в Техасі, які працюють у в’язницях, де жінка перебувала в ув’язненні.

Рицин – надзвичайно токсичний рослинний білок, отриманий з насіння рицини. Навіть невелика його кількість може викликати смерть.