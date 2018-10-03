Трампу надсилали лист із невідомим вмістом – Секретна служба США

Влада США розслідує факт надсилання американським високопосадовцям листів із підозрілим вмістом, повідомила пізно ввечері 2 жовтня Секретна служба США.

Адресатом листа із невідомою речовиною був президент Дональд Трамп. Ще два відправлення адресувалися керівникам Пентагону, і їхній вміст відомий – фахівці припускають, що це отруйний рицин. Листи мали отримати міністр оборони США Джим Меттіс, який цього тижня перебуває в європейському турне, а також голова військово-морських операцій Військово-морських сил, адмірал Джон Річардсон.

Жоден із адресатів не отримав підозрілої кореспонденції.