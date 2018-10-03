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03 Жовтень 2018, Київ 10:39
Новини | Міжнародні

Трампу надсилали лист із невідомим вмістом – Секретна служба США

Президент США Дональд Трамп

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Влада США розслідує факт надсилання американським високопосадовцям листів із підозрілим вмістом, повідомила пізно ввечері 2 жовтня Секретна служба США.

Адресатом листа із невідомою речовиною був президент Дональд Трамп. Ще два відправлення адресувалися керівникам Пентагону, і їхній вміст відомий – фахівці припускають, що це отруйний рицин. Листи мали отримати міністр оборони США Джим Меттіс, який цього тижня перебуває в європейському турне, а також голова військово-морських операцій Військово-морських сил, адмірал Джон Річардсон.

Жоден із адресатів не отримав підозрілої кореспонденції.

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