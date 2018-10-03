Трамп допоміг батькам уникнути податків – New York Times

Значні статки Дональда Трампа не були створені з нуля його власною працею, як це стверджує сам Трамп, стверджує видання New York Times за підсумками багатомісячного розслідування фінансових і податкових операцій батька Трампа, великого нью-йоркського забудовника, який помер у 1999 році. За даними розслідування, батько передав Дональду свого часу понад 400 мільйонів у сьогоднішніх доларах, використовуючи для цього, швидше за все, з відома свого сина сумнівні і в деяких випадках «шахрайські» методи заради ухилення від сплати податків.

Статки Фреда Трампа, батька Дональда Трампа, передані його чотирьом дітям, склали близько мільярда доларів. Податок на цю суму мав сягнути 550 мільйонів доларів. Однак за допомогою різних податкових маневрів, пише газета, родина виплатила державі 52 мільйона 200 тисяч. Як кажуть цитовані газетою фахівці з податків, деякі з цих маневрів виглядають незаконними, проведеними з метою обману податкових властей.

Наприклад, у результаті однієї з таких операцій Фред Трамп передав синові 15 з половиною мільйонів доларів, купивши частку в одному з його проектів, потім перепродуючи її синові за символічну суму в 10 тисяч доларів нібито з гігантською втратою, яка була списана з доходів корпорації батька Трампа.

Адвокат Дональда Трампа назвав твердження про потенційно незаконні податкові маніпуляції його клієнта брехнею і додав, що такими справами займалися спеціально найняті родиною Трампів ліцензовані фахівці з податків і фінансів.

Податкове управління штату Нью-Йорк зацікавилося інформацією, опублікованою New York Times, повідомляє телеканал ABC. Кримінальне переслідування в цьому випадку неможливо через закінчення терміну давності, говорить джерело телеканалу. Однак, за словами експертів, Дональд Трамп може стати об’єктом цивільного позову.