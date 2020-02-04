Трамп звернеться зі щорічною промовою до обох палат Конгресу

Президент США Дональд Трамп 4 листопада виступить зі щорічною промовою (State of The Union) перед обома палатами Конгресу Сполучених Штатів.

Трамп планує говорити про єдність у розділеній країні. Рік тому, на тлі зупинки роботи уряду і гострої суперечки щодо планів звести стіну уздовж кордону з Мексикою, Трамп використав своє звернення, щоб закликати до «нової ери співпраці». «Ми повинні відкинути політику помсти, опору та відплати і прийняти безмежний потенціал співпраці, компромісу та загального блага», – казав президент на спільній сесії обох палат Конгресу в 2019 році.

Нинішній виступ відбудеться у виборчий рік, через день після офіційного початку кампанії з висунення кандидата в президенти США від Демократичної партії, який стане суперником Трампа на виборах 3 листопада. Президент виступить перед Палатою представників, демократична більшість якої в грудні затвердила дві статті імпічменту та перед Сенатом, республіканська більшість у якому може відкинути звинувачення проти Трампа.