Трамп та Путін зробили спільну заяву до 75-річчя «зустрічі на Ельбі»

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін зробили спільну заяву до 75-річчя історичної зустрічі американських і радянських військ в кінці Другої світової війни на річці Ельба в Німеччині, що ознаменувала поразку нацистського режиму. Заява опублікована в суботу Білим домом.

Зустріч на Ельбі – епізод Другої світової війни, коли 25-го квітня 1945 року неподалік від міста Торгау на річці Ельба в Німеччині війська 1-го Українського фронту СРСР зустрілися з військами 1-ї армії США. В результаті зустрічі військ союзників залишки збройних сил нацистського рейху були розколоті на дві частини – північну і південну, повідомляє «Голос Америки».

«Дух Ельби» – це приклад того, як наші країни можуть забути про розбіжності, встановити довіру та співпрацювати заради гідної мети. Сьогодні ми працюємо над вирішенням найважливіших викликів XXI століття, ми віддаємо шану доблесті та мужності всіх, хто разом боровся за перемогу над фашизмом. Їх героїчний подвиг ніколи не забудеться», – мовиться у заяві.

Як зазначає видання The Wall Street Journal, спільні заяви президентів США та Росії є рідкістю і останнє мала місце у 2010-му році з боку тодішнього президента США Барака Обами та президента Росії Дмитра Медведєва. Газета називає рішення про спільну заяву суперечливим, адже у Держдепі та Міноборони США висловлювали скепсис з приводу намірів Росії та вказували на її дії в Україні, Сирії, її втручання у внутрішньополітичні процеси у США.