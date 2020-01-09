Опитування: до Трампа ставляться негативно в багатьох країнах, в Україні його дії схвалюють 46% респондентів

Президент США Дональд Трамп негативно сприймається громадськістю в багатьох країнах, але, за даними опитування дослідницького центру Pew, імідж самих США в цілому сприятливий.

64% опитаних за межами США заявили, що не впевнені, що зовнішня політика Трампа правильна, і тільки 29% підтримали лідера США. Опитування було направлено на вивчення громадської думки в 33 країнах і проводився серед 37 тисяч людей у період з травня до жовтня 2019 року. За результатами опитування, Трампа особливо погано сприймають в Західній Європі. Довіряють Трампу лише 13% опитаних у Німеччині, 18% в Швеції, 20% у Франції, 21% в Іспанії, 25% у Нідерландах і Греції і 32% у Великій Британії.

У Росії 20% заявили, що вони впевнені в тому, що президент США чинить правильно в світових справах. У Мексиці 89% не довіряють Трампу. У деяких країнах громадськість висловила підтримку Трампу: Індія (56%), Нігерія (58%), Кенія (65%), Ізраїль (71%) і Філіппіни (77%). В Україні таких виявилося 46%.

Рейтинги оцінки Сполучених Штатів переважно сприятливі, хоча серед деяких ключових союзників також низькі. США мають найбільш позитивні відгуки серед 79% поляків, 70% литовців та 66% угорців. Натомість найнижчі в Європі рейтинги США – в Нідерландах (46%), Швеції (45%) та Німеччині (39%). Поза межами ЄС рейтинги США значно позитивніші в Україні (73% підтрики), ніж у Росії (29%).