Трамп запровадив надзвичайний стан у Північній Кароліні через шторм «Ісайас»

У США метеорологи попередили про загрозу злив і сильного вітру, в той час як тропічний шторм «Ісайас» рухається на північ уздовж східного узбережжя країни. Очікується, що він вийде на берег увечері в понеділок, 3 серпня, в районі кордону між Північною і Південною Кароліною.

Президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в Північній Кароліні до приходу туди шторму, щоб вивільнити федеральні кошти на допомогу містам та координацію зусиль по ліквідації наслідків стихійного лиха.

У суботу Трамп випустив аналогічну декларацію для Флориди.

Національний центр зі спостереження за ураганами повідомив, що центр «Ісайаса» залишиться у морі, коли в понеділок він буде рухатися вздовж Флориди і Джорджії.

Швидкість вітру усередині «Ісайаса» сягала 110 кілометрів на годину у ніч на понеділок, і очікується, що він все ще буде відноситися до категорії потужного тропічного шторму, коли вийде на берег.

За прогнозами синоптиків, Північна і Південна Кароліна і інші штати регіону можуть очікувати від 7 до 15 сантиметрів опадів, коли шторм буде рухатися на північ у найближчі кілька днів.

Штормові попередження в ніч на понеділок діяли вздовж усього узбережжя – від Флориди до Делавера.