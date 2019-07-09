Суд у США заборонив Трампу блокувати противників у твітері

Апеляційний суд у Нью-Йорку заборонив президентові США Дональду Трампу обмежувати доступ користувачам до своєї особистої сторінки у твітері. Рішення підтверджує аналогічну заборону, яку раніше видав окружний суд у Нью-Йорку.

Суд ухвалив таке рішення на підставі першої поправки до Конституції США, яка надає громадянам право на свободу слова. У рамках законодавства заборонено «виключення осіб з відкритого діалогу через те, що ті висловили думки, з якими даний чиновник не згоден», заявив суддя Беррінгтон Паркер.

Попереднє судове рішення з цього приводу зазнало критики Міністерства юстиції США. У відомстві наполягали на тому, що на своїй сторінці Трамп лише висловлює свою думку з різних питань, тому цей майданчик не можна вважати місцем громадської дискусії з обраним державним діячем.

Апеляційний суд відкинув ці претензії, постановивши, що аккаунт Трампа у Twitter має всі ознаки «офіційного облікового запису», за допомогою якого президент США робить заяви щодо своєї політики.

Повідомляється, що позов проти Дональда Трампа подали, зокрема, семеро користувачів твітера, яким Трамп обмежив доступ до своєї сторінки, нібито після того, як вони залишили на ній негативні коментарі.

На особисту сторінку Дональда Трампа у твітері підписані майже 62 мільйони користувачів. У соцмережі також існує офіційний акаунт президента США, але він менш популярний і Трамп не використовує його настільки часто.