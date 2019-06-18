Трамп прийняв відставку глави Пентагону

Президент США Дональд Трамп відправив у відставку виконуючого обов’язки глави Пентагону Патрика Шенагена. Як написав Трамп в Twitter, Шенаген сам вирішив піти у відставку, не чекаючи свого затвердження на посаді міністра оборони.

На його місце призначений чинний міністр армії США Марк Еспер.

«Я вдячний Патріку за його видатну службу», – написав Трамп. Шенахан, на його думку, «виконав чудову роботу».

Патрік Шенаген керував Пентагоном з 1 січня 2019 року, змінивши на цій посаді генерала Джеймса Меттіса, якого Дональд Трамп відправив у відставку наприкінці 2018 року.

Причиною відставки Меттіса стала нібито незгода з рішенням президента США вивести американські війська з Сирії. Уже після його відставки Дональд Трамп частково переглянув це рішення.