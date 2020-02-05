Трамп похвалився економічними здобутками у зверненні до обох палат Конгресу

Президент США Дональд Трамп зосередився на економічних досягненнях своєї адміністрації у третьому за час своєї каденції щорічному зверненні (State of The Union) до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

«Кількість робочих місць збільшується, доходи зростають, рівень бідності падає, злочинність знижується, довіра зростає, а наша країна процвітає і знову є дуже шанованою», – сказав Трамп, перед оприлюдненням статистики щодо заробітної плати, зайнятості та фондового ринку. Трамп присвятив економіці перші 25 хвилин свого виступу.

Трамп говорив також про охорону здоров’я. Він хоче скасувати раніше ухвалену систему страхової медицини, про це він заявляв ще від перших днів на посаді президента. Трамп закликав законодавців схвалити законопроєкти щодо зниження цін на ліки, що відпускаються за рецептом. Він також вказав, що його країна готова боротися з новим викликом здоров’ю людей, яким є новий коронавірус, що поширюється з Китаю.

Республіканці скандували «ще чотири роки» під час овацій, якими неодноразово переривали виступ Трампа. Вони мають на увазі переобрання чинного президента на виборах, що відбудуться у США в листопаді. Натомість демократи показували, що не довіряють оприлюдненим Трампом статистичним даним.

Нинішній виступ відбувся у виборчий рік, через день після офіційного початку кампанії з висунення кандидата в президенти США від Демократичної партії, який стане суперником Трампа на виборах 3 листопада. Президент виступив перед Палатою представників, демократична більшість якої в грудні затвердила дві статті імпічменту та перед Сенатом, республіканська більшість у якому може сьогодні, 5 лютого, відкинути звинувачення проти Трампа.